Ilrestodelcarlino.it - "Una petizione per riavere la Torre Merlata"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) NOVI Sono state raccolte più di 1400 firme per ridiscutere il progetto di ricostruzione della’ civica di piazza Primo Maggio a Novi, approvato nel 2022 da Soprintendenza e Amministrazione, e che, secondo i firmatati dellanon rispecchia il forte ruolo identitario per la comunità. La Soprintendenza di Bologna "ha risposto prendendo atto dell’istanza, sostenendo che il progetto approvato è frutto della concertazione con l’amministrazione comunale, senza volere incontrare i promotori", affermano i firmatari. "Siamo consapevoli che la nostra’ non c’è più - affermano Diego Zanotti e Mara Manicardi, tra i promotori della- ma non vogliamo arrenderci a un progetto di così basso profilo come quello approvato, non vogliamo perdere l’identità del nostro paese che quellacrollata rappresentava e rappresenta ancora.