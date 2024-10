Ue, Scuderi “Presidenza Orban non rappresenta i valori dell’Europa” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) BRUXELLES (ITALPRESS) – “La Presidenza Orban non rappresenta i valori fondanti del Consiglio Ue, che lui presiede a nome del Paese che guida i lavori del Consiglio Ue”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, “Orban non rappresenta i valori democratici, sta annientando i diritti umani e civili all’interno del proprio Paese. Difficilmente il suo ruolo alla Presidenza del Consiglio riuscirà a tutelare i trattati internazionali e quello che è il senso stesso dell’Unione”, ha continuato l’eurodeputata. xf4/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Ue, Scuderi “Presidenza Orban non rappresenta i valori dell’Europa” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) BRUXELLES (ITALPRESS) – “Lanonfondanti del Consiglio Ue, che lui presiede a nome del Paese che guida i lavori del Consiglio Ue”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta, “nondemocratici, sta annientando i diritti umani e civili all’interno del proprio Paese. Difficilmente il suo ruolo alladel Consiglio riuscirà a tutelare i trattati internazionali e quello che è il senso stesso dell’Unione”, ha continuato l’eurodeputata. xf4/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

