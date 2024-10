Ue, Orban: “Migranti illegali portano antisemitismo, violenza contro le donne e omofobia” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Viktor Orban ha illustrato all’Eurocamera le priorità della presidenza ungherese del Consiglio Ue, succeduta a quella belga. Diversi gli argomenti trattati dal leader di Budapest, partendo dalle politiche climatiche fino ad arrivare alla questione Migranti. “Il sistema europeo di asilo semplicemente non funziona. L’immigrazione illegale sta portando all’antisemitismo, alla violenza contro le donne e a un aumento dell’omofobia“, ha affermato il premier ungherese. Orban: “Politica climatica senza politica industriale, né incentivi” Non sono mancate le critiche sulla gestione della crisi climatica. “Sull’industria automobilistica è uno dei migliori esempi di mancanza di pianificazione nell’Ue, dove la politica sul clima viene applicata senza politica industriale“, ha dichiarato. “L’Ue non ha incentivato la trasformazione delle catene di fornitura. Lapresse.it - Ue, Orban: “Migranti illegali portano antisemitismo, violenza contro le donne e omofobia” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Viktorha illustrato all’Eurocamera le priorità della presidenza ungherese del Consiglio Ue, succeduta a quella belga. Diversi gli argomenti trattati dal leader di Budapest, partendo dalle politiche climatiche fino ad arrivare alla questione. “Il sistema europeo di asilo semplicemente non funziona. L’immigrazione illegale sta portando all’, allalee a un aumento dell’“, ha affermato il premier ungherese.: “Politica climatica senza politica industriale, né incentivi” Non sono mancate le critiche sulla gestione della crisi climatica. “Sull’industria automobilistica è uno dei migliori esempi di mancanza di pianificazione nell’Ue, dove la politica sul clima viene applicata senza politica industriale“, ha dichiarato. “L’Ue non ha incentivato la trasformazione delle catene di fornitura.

