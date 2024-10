Ucraina, dopo il vertice saltato di Ramstein Zelensky ora punta sull’Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Rinviato il vertice sull'Ucraina in programma per sabato nella base americana a Ramstein in Germania. Sarebbe stato il primo a livello di leader. Nessuna nuova data è stata per ora indicata. Ma intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è in Croazia per un summit Ucraina-Europa sudorientale. E domani dovrebbe essere a Roma. In Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Rinviato ilsull'in programma per sabato nella base americana ain Germania. Sarebbe stato il primo a livello di leader. Nessuna nuova data è stata per ora indicata. Ma intanto il presidente ucraino, Volodymyr, è in Croazia per un summit-Europa sudorientale. E domani dovrebbe essere a Roma. In

