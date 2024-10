Uccide moglie davanti ai figli, 30enne fermato nel Casertano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa strangolato la moglie, Uccidendola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fatto davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni. L’ennesimo femminicidio è avvenuto stamattina intorno alle 5 a San Felice a Cancello, nel Casertano. Autore del delitto un 30enne albanese, che è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere; la moglie era una connazionale di 24 anni. L'articolo Uccide moglie davanti ai figli, 30enne fermato nel Casertano proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Uccide moglie davanti ai figli, 30enne fermato nel Casertano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa strangolato landola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fattoai duepiccoli di 4 e 6 anni. L’ennesimo femminicidio è avvenuto stamattina intorno alle 5 a San Felice a Cancello, nel. Autore del delitto unalbanese, che è statodai carabinieri e portato in caserma in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere; laera una connazionale di 24 anni. L'articoloainelproviene da Anteprima24.it.

