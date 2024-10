Tragedia in Brasile: Ricardinho ucciso a colpi di pistola dopo una partita (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giovane attaccante brasiliano Ricardinho è stato ucciso in una sparatoria dopo aver giocato una partita. La Tragedia ha colpito tutta la comunità di Marituba e il mondo del calcio. Una notizia tragica ha scosso il calcio brasiliano: nella notte, Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, meglio noto come Ricardinho, ha perso la vita in una sparatoria avvenuta subito dopo l’ultima partita giocata. Il giovane attaccante del Remo sedeva sul marciapiede insieme a due amici, anche loro rimasti coinvolti, quando è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola sparati da una macchina nera nelle vicinanze. Una vicenda tristissima che ha sconvolto tutta la comunità di Marituba, una cittadina situata nella regione metropolitana di Belém. L’attaccante giocava nel Remo, squadra di terza serie brasiliana, e si era trasferito appena cinque mesi fa per coltivare il suo sogno di diventare un professionista. Napolipiu.com - Tragedia in Brasile: Ricardinho ucciso a colpi di pistola dopo una partita Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giovane attaccante brasilianoè statoin una sparatoriaaver giocato una. Lahato tutta la comunità di Marituba e il mondo del calcio. Una notizia tragica ha scosso il calcio brasiliano: nella notte, Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, meglio noto come, ha perso la vita in una sparatoria avvenuta subitol’ultimagiocata. Il giovane attaccante del Remo sedeva sul marciapiede insieme a due amici, anche loro rimasti coinvolti, quando è stato raggiunto da alcunidisparati da una macchina nera nelle vicinanze. Una vicenda tristissima che ha sconvolto tutta la comunità di Marituba, una cittadina situata nella regione metropolitana di Belém. L’attaccante giocava nel Remo, squadra di terza serie brasiliana, e si era trasferito appena cinque mesi fa per coltivare il suo sogno di diventare un professionista.

