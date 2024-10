Lanazione.it - Torna in città "Un Prato di cioccolato"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 - E' in arrivo la tredicesima edizione di "Undi", la mostra mercato dedicata alartigianale, con un ricco programma di eventi, che si svolgeranno all’interno della struttura "fabbrica del". L'inaugurazione sarà mercoledì 16 ottobre alle 12 in piazza del Duomo, alla presenza dell'amministrazione comunale e dell'I.I.S. "Francesco Datini". Laboratori, showcooking, degustazioni, abbinamento prodotti tipici locali, incontri con scrittori, nutrizionisti, eventi di beneficenza, corsi didattici sulla produzione didalla fava di cacao al cioccolatino. E sabato sera una speciale "Notte fondente in centro storico": musica live, musei a ingresso ridotto aperti dalle 21 alle 23.