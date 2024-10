Terribile incidente sulla Catania-Messina, 3 i feriti, morto un ventenne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’incidente è avvenuto alle 6.20 lungo la corsia in direzione della città dello Stretto, tra gli svincoli di Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos. Un ventenne, Matteo Urzì, di Piedimonte Etneo, è morto in un incidente stradale sull’A18 Messina-Catania. feriti i genitori con i quali viaggiava a bordo di un furgone che si è ribaltato prima che giungesse un’autocarro che ha colpito in pieno il mezzo, provocando la morte del giovane e il ferimento del conducente. Oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'articolo Terribile incidente sulla Catania-Messina, 3 i feriti, morto un ventenne proviene da Dayitalianews. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’è avvenuto alle 6.20 lungo la corsia in direzione della città dello Stretto, tra gli svincoli di Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos. Un, Matteo Urzì, di Piedimonte Etneo, èin unstradale sull’A18i genitori con i quali viaggiava a bordo di un furgone che si è ribaltato prima che giungesse un’autocarro che ha colpito in pieno il mezzo, provocando la morte del giovane e il ferimento del conducente. Oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'articolo, 3 iunproviene da Dayitalianews.

