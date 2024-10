Terremoto al largo del Gargano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato alle 11.22 di oggi 9 ottobre in mare, nella zona sismica denominata 'Costa Garganica', con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9880, 15.6850 ad una profondità di 5 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Foggiatoday.it - Terremoto al largo del Gargano Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una scossa didi magnitudo 2.9 è stato registrato alle 11.22 di oggi 9 ottobre in mare, nella zona sismica denominata 'Costa Garganica', con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9880, 15.6850 ad una profondità di 5 km. Ilè stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto

Terremoto dentro al campo largo : "Pd asservito - Orlando indebolito" - "Il Movimento 5 stelle ha molti motivi per festeggiare, i liguri no, il Pd e Andrea Orlando anche meno dei liguri. Non si placano le polemiche per l’esclusione di Italia Viva dal campo largo a sostegno del candidato dem Andrea Orlando. Amaramente, da ligure, avversaria della destra, debbo convenire con Renzi e sperare che perda il peggiore". (Lanazione.it)

Giappone - terremoto di magnitudo 5.8 al largo delle isole Izu : allarme tsunami - Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dall’Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), il terremoto si è verificato alle 8:14 ora locale (1:14 in Italia). L'articolo Giappone, terremoto di magnitudo 5. . L’ipocentro è stato individuato a circa 50 km di profondità, mentre l’epicentro si trova a sud dell’isola di Aogashima, una delle isole più ... (Thesocialpost.it)

Terremoto al largo delle Egadi - trema la terra tra Trapani e Palermo - Fortunatamente, per il momento, i vigili del fuoco e i carabinieri non hanno segnalato danni particolari né a cose né a persone. È stato un risveglio brusco questa mattina tra le province di Trapani e Palermo, svegliate alle 5:00 all’alba da una scossa di terremoto di magnitudo 4. 1, registrato dall’Ingv, l’Istituto di geofisica e vulcanologia. (Dayitalianews.com)