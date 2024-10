Striscia La Notizia, stasera un nuovo servizio su ultras ‘ndrangheta e rapper (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la Notizia, Pinuccio torna a occuparsi dell’inchiesta che indaga sugli intrecci tra ultras ‘ndrangheta e rapper. Striscia La Notizia, nuovo servizio di Pinuccio sui rapporti tra ultras e rapper Dalle carte dell’indagine emergono nuovi dettagli che riguardano l’inaugurazione di un negozio franchise controllato in percentuale prevalentemente da Luca Lucci, capo della Curva del Milan, dove Alex Cologno, bodyguard di Fedez, anche lui agli arresti, è stato avvistato in compagnia del figlio di un boss ‘ndranghetista. Curiosamente, un’altra sede dello stesso franchise è inoltre riconducibile al rapper Emis Killa, in società con un altro ultrà rossonero arrestato, come testimoniato da un video sui social in cui il rapper celebra l’anniversario del suo negozio. Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, stasera un nuovo servizio su ultras ‘ndrangheta e rapper Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa sera ala, Pinuccio torna a occuparsi dell’inchiesta che indaga sugli intrecci traLadi Pinuccio sui rapporti traDalle carte dell’indagine emergono nuovi dettagli che riguardano l’inaugurazione di un negozio franchise controllato in percentuale prevalentemente da Luca Lucci, capo della Curva del Milan, dove Alex Cologno, bodyguard di Fedez, anche lui agli arresti, è stato avvistato in compagnia del figlio di un boss ‘ndranghetista. Curiosamente, un’altra sede dello stesso franchise è inoltre riconducibile alEmis Killa, in società con un altro ultrà rossonero arrestato, come testimoniato da un video sui social in cui ilcelebra l’anniversario del suo negozio.

