Street tutor, in arrivo addetti all’ordine per gli eventi e nei pressi dei locali (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ravenna, 9 ottobre 2024 – addetti all’ordine, ma non nei locali. Per le strade e nelle piazze, a vigilare per evitare che si generino situazioni difficili. Sono gli Street tutor, figure introdotte dalla Regione negli ultimi anni per contribuire “alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi e cooperare con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze”, così come si legge sul sito dell’Emilia-Romagna. Ora con un progetto il Comune li porta in centro storico, almeno fino ad agosto 2025. “Li mettiamo a disposizione del centro nei weekend e ogni volta che ci sono eventi che coinvolgono i locali della zona – dice il vicesindaco con delega alla Sicurezza Eugenio Fusignani –. Ilrestodelcarlino.it - Street tutor, in arrivo addetti all’ordine per gli eventi e nei pressi dei locali Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ravenna, 9 ottobre 2024 –, ma non nei. Per le strade e nelle piazze, a vigilare per evitare che si generino situazioni difficili. Sono gli, figure introdotte dalla Regione negli ultimi anni per contribuire “alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente aie ai luoghi nei quali si svolgono glie cooperare con le poliziee nazionali in relazione alle rispettive competenze”, così come si legge sul sito dell’Emilia-Romagna. Ora con un progetto il Comune li porta in centro storico, almeno fino ad agosto 2025. “Li mettiamo a disposizione del centro nei weekend e ogni volta che ci sonoche coinvolgono idella zona – dice il vicesindaco con delega alla Sicurezza Eugenio Fusignani –.

Telecamere - illuminazione - volontari e 'street tutor' : un nuovo progetto per rendere il centro storico più sicuro - Favorire la migliore relazione tra tutti coloro che vivono e frequentano il centro storico incrementandone il livello di sicurezza percepita, con particolare riferimento alla zona del porticato che si snoda da piazza XX Settembre lungo via Gioacchino Rasponi da un lato e via Zirardini dall’altro. ... (Ravennatoday.it)

Street tutor in centro storico - la Giunta conferma il progetto per la vivibilità - Si è tenuta nel pomeriggio di giovedì 5 settembre una prima call tra la società di promozione del centro storico ModenAmoreMio e il sindaco Massimo Mezzetti con gli assessori a vario titolo interessati per le loro deleghe a questa parte di città: Andrea Bortolamasi, Alessandra Campororota, Giulio. (Modenatoday.it)

Tornano gli Street Tutor in centro : 4 operatori per 2 giorni a settimana - . . Da venerdì 6 settembre tornano gli Street Tutor in centro storico: dopo la pausa estiva l’Amministrazione Comunale ha deciso di riattivare il servizio che nei mesi passati ha portato a buoni risultati nel miglioramento della sicurezza reale e percepita in città. La ripresa degli Street ... (Parmatoday.it)