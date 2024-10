Unlimitednews.it - Spalletti “Con il Belgio partita spartiacque”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Quella contro ilsarà una “, perchè per noi vincerla vorrebbe dire molte cose. Ci permetterebbe di consolidare quello che abbiamo visto fino a questo momento e di fare tutte le cose un pò più tranquillamente”. Così Lucianoa Vivo Azzurro TV, alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro il. Dall’alto del primo posto del girone, frutto dei sei punti conquistati nelle prime due trasferte di Parigi e Budapest con i vicecampioni del mondo della Francia e Israele, domani sera la Nazionale andrà a caccia della terza vittoria consecutiva in Nations League. Un altro successo spianerebbe la strada verso i quarti di finale, permettendo all’Italia di presentarsi da testa di serie al sorteggio per il prossimo Mondiale.