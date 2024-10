Scuole superiori chiuse a Bergamo giovedì 10 ottobre per allerta maltempo rossa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bergamo – Sospesa l'attività didattica nelle Scuole superiori di Bergamo per allerta rossa meteo giovedì 10 ottobre. Lo si legge in un comunicato del Comune di Bergamo. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha disposto la chiusura sulla base della nota del prefetto, a seguito della riunione del Comitato di coordinamento soccorso della Prefettura con tutte le componenti del sistema di protezione civile convocata nella serata di oggi. La situazione meteorologica potrebbe, infatti, presentare scenari di rischio di notevole intensità. Ilgiorno.it - Scuole superiori chiuse a Bergamo giovedì 10 ottobre per allerta maltempo rossa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)– Sospesa l'attività didattica nelledipermeteo10. Lo si legge in un comunicato del Comune di. La sindaca di, Elena Carnevali, ha disposto la chiusura sulla base della nota del prefetto, a seguito della riunione del Comitato di coordinamento soccorso della Prefettura con tutte le componenti del sistema di protezione civile convocata nella serata di oggi. La situazione meteorologica potrebbe, infatti, presentare scenari di rischio di notevole intensità.

Maltempo - giovedì scuole superiori chiuse a Bergamo. Sotto osservazione i ponti di Almenno e Seriate - In una nota ufficiale, la prefettura ha fatto sapere che “si è ritenuto concordemente che la situazione meteorologica potrebbe presentare scenari di rischio di notevole intensità. Scuole chiuse anche in Val Serina, in diversi paesi della Valle Imagna, come Sant’Omobono, e in altri della Val Brembana, tra cui anche Zogno e San Giovanni Bianco, oltre che della Val Seriana, con Albino tra i primi ... (Bergamonews.it)

