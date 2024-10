Scooter contro auto: gravissimo 57enne a Sondrio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un uomo di 57 anni si trova ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Sondrio dopo essersi scontrato contro un'auto mentre si trovava a bordo del suo 'Scooterone'. Il grave incidente è avvenuto alle porte del capoluogo, lungo viale dello stadio, attorno alle ore 14.15 di oggi Sondriotoday.it - Scooter contro auto: gravissimo 57enne a Sondrio Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un uomo di 57 anni si trova ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale didopo essersi scontratoun'mentre si trovava a bordo del suo 'one'. Il grave incidente è avvenuto alle porte del capoluogo, lungo viale dello stadio, attorno alle ore 14.15 di oggi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie D : girone B. Ospitaletto a Sondrio. Arconate per la svolta contro la Pro Sesto - La Castellanzese cerca il ritorno alla vittoria al Provasi dove arriverà il Ciliverghe, reduce dal primo stop stagionale contro il Club Milano. Ambizioni di ulteriore ascesa hanno anche Pro Palazzolo e Folgore Caratese, di fronte in terra bresciana con inizio alle 18. Nel sesto turno in programma oggi i rossoblù saranno ospiti alle 14. (Sport.quotidiano.net)

La Protezione civile di Sondrio al lavoro : tute gialle nella frazione di Triangia contro il rischio idrogeologico - Di certo neppure Stefano Magagnato, presidente del Gruppo volontari per la Protezione civile e l’antincendio boschivo di Sondrio, quando è stata organizzata la due giorni che termina oggi avrebbe immaginato una simile concomitanza di eventi. Dopo il pranzo, pomeriggio dedicato a smontaggio e rientro in via Gramsci da dove, a giorni, partirà alla volta della Romagna una squadra di 10 volontari ... (Ilgiorno.it)

L’Esercito a Sondrio contro la microcriminalità? La politica locale si spacca - Escano dal centro storico, dalla Piazza Campello dove sempre si siedono sorridendo sotto l’ombra dei tendoni (in plastica) dei loro gazebo e vediamo i risultati. Ma i meloniani non ci stanno: “FdI non ha respinto l’ordine del giorno di giugno perché non ne condividesse il merito, ovvero la necessità di maggior sicurezza, ma perché era incomprensibile nel contenuto, troppo generico. (Ilgiorno.it)