Scontro tra due auto, incidente al Rione Libertà: due feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto

incidente stradale questa mattina in via Sturzo al Rione Libertà. Due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale in uno Scontro che ha visto coinvolti una Peugeot e una C3. feriti entrambi i conducenti: un 40enne e un 50enne. Sul posto la Polizia Municipale per effettuare i rilievi.

L'articolo Scontro tra due auto, incidente al Rione Libertà: due feriti proviene da Anteprima24.it.

