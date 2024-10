Rinnovo Kvara, c’è il colpo di scena: il quotidiano non lascia dubbi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continua a tenere banco la questione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia: il Napoli e l’entourage dell’attaccante georgiano continuano a parlarsi per cercare di arrivare alla fumata bianca. Il Napoli può finalmente godersi un momento di tranquillità, dopo mesi complicati: la cura Antonio Conte sta dando i suoi primi effetti, visto anche il primo posto, in solitaria, alla settima giornata del campionato di Serie A. Una squadra finalmente compatta, che ha un’identità ben precisa e che, soprattutto, ha fatto tornare i tifosi a sognare, malgrado l’ex Commissario Tecnico della Nazionale vuole far restare tutti con i piedi per terra. Tra i trascinatori assoluti di questo nuovo Napoli c’è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia, per cui Antonio Conte ha voluto fortemente la sua permanenza, malgrado le sirene faraoniche provenienti dal Paris Saint Germain. Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, c’è il colpo di scena: il quotidiano non lascia dubbi Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continua a tenere banco la questione contrattuale di Khvichatskhelia: il Napoli e l’entourage dell’attaccante georgiano continuano a parlarsi per cercare di arrivare alla fumata bianca. Il Napoli può finalmente godersi un momento di tranquillità, dopo mesi complicati: la cura Antonio Conte sta dando i suoi primi effetti, visto anche il primo posto, in solitaria, alla settima giornata del campionato di Serie A. Una squadra finalmente compatta, che ha un’identità ben precisa e che, soprattutto, ha fatto tornare i tifosi a sognare, malgrado l’ex Commissario Tecnico della Nazionale vuole far restare tutti con i piedi per terra. Tra i trascinatori assoluti di questo nuovo Napoli c’è senzao Khvichatskhelia, per cui Antonio Conte ha voluto fortemente la sua permanenza, malgrado le sirene faraoniche provenienti dal Paris Saint Germain.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vigliotti : “Rinnovo Kvaratskhelia? Il Napoli è pronto a fare uno sforzo immane. Sulla questione Osimhen…” - . “Nessuno di noi si aspettava che De Laurentiis firmasse un contratto da dieci milioni senza avere garanzie,” ha sottolineato, indicando la complessità delle trattative nel calcio moderno. Ora la palla passa a Kvara, che deve decidere se l’adeguamento proposto è soddisfacente. “Attualmente, il ... (Napolipiu.com)

Calcio Napoli - novità dalla Georgia sul rinnovo di Kvara : la situazione - In casa Calcio Napoli arrivano dalla Georgia importanti novità sulla questione rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Come riportato dall’edizione georgiana della Gazzetta dello Sport, l’agente del calciatore Mamuka Jugeli, dopo la sosta di ottobre incontrerà la società […]. Importanti novità in casa ... (2anews.it)

Rinnovo Kvaratskhelia - nuovo incontro Jugeli-Napoli dopo la sosta! I dettagli del nuovo contratto - Dopo la sosta di ottobre, il suo agente Mamuka Jugeli e la dirigenza partenopea si incontreranno nuovamente per definire i dettagli del rinnovo contrattuale. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. . com. Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, stella georgiana del Napoli, si arricchisce di nuove prospettive. Nuovo ... (Napolipiu.com)

Napoli - il rinnovo di Kvaratskhelia rimane un miraggio - Se ne riparlerà in estate, a meno che qualcuno non attivi la clausola rescissoria 'scontata' (oggi da 75 milioni anziché i precedenti 130 milioni) presente nel nuovo contratto firmato dal bomber poco prima di partire. Napoli, 7 ottobre 2024 - Per parlare seriamente di tentativo di fuga ... (Sport.quotidiano.net)

Frank Zambo Anguissa - pilastro del Napoli : pronto il rinnovo fino al 2027 - . Frank Zambo Anguissa è tornato a essere uno dei giocatori chiave del Napoli, riprendendo la forma smagliante che aveva mostrato durante la vittoria dello Scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti. Con Antonio Conte in panchina, il centrocampista camerunese sembra rinato, riaffermandosi ... (Dailynews24.it)