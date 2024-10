Ricerche nel Piave per individuare l'uomo disperso, parla la sindaca Sartoretto | VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alessandra Sartoretto, sindaca di Fossalta di Piave, fa il punto sulle operazioni di ricerca di Gianfranco Zamuner, disperso nel fiume Piave: mercoledì 9 ottobre, di prima mattina, stava eseguendo una manovra di sganciamento del ponte di barche quando è caduto in acqua e non è più riemerso Veneziatoday.it - Ricerche nel Piave per individuare l'uomo disperso, parla la sindaca Sartoretto | VIDEO Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alessandradi Fossalta di, fa il punto sulle operazioni di ricerca di Gianfranco Zamuner,nel fiume: mercoledì 9 ottobre, di prima mattina, stava eseguendo una manovra di sganciamento del ponte di barche quando è caduto in acqua e non è più riemerso

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - un uomo disperso nel Piave - Mentre sganciava le barche per favorire il deflusso della piena, è scivolato in acqua e non è più riemerso In Trentino sotto osservazione i fiumi Sarca e Chiese. 15. Nel Genovese isolati i circa 30 residenti di una frazione di Masone. 24 Un uomo è disperso nel fiume Piave, in Veneto, a causa delle forte precipitazioni che hanno investito la Penisola, soprattutto al Nord. (Televideo.rai.it)