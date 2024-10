Raid Idf su ospedale al-Yemen:15 morti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 22.19 Almeno 15 persone sono state uccise in un attacco israeliano all'ospedale Al-Yemen Al-Saeed nel campo profughi di Jabaliya a Gaza. Lo rende noto il ministero della Salute palestinese. L'ospedale ospiterebbe famiglie sfollate che vivono in tende. Il campo si trova nel nord di Gaza, vicino a un villaggio con lo stesso nome. Era il campo profughi più popolato della Striscia di Gaza, sede anche di 26 scuole gestite dall'UNRWA. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 22.19 Almeno 15 persone sono state uccise in un attacco israeliano all'Al-Al-Saeed nel campo profughi di Jabaliya a Gaza. Lo rende noto il ministero della Salute palestinese. L'ospiterebbe famiglie sfollate che vivono in tende. Il campo si trova nel nord di Gaza, vicino a un villaggio con lo stesso nome. Era il campo profughi più popolato della Striscia di Gaza, sede anche di 26 scuole gestite dall'UNRWA.

