Rai Carlo Conti vince la serata festeggiando Viale Mazzini | doppia goduria

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schero CHI SCENDE (Cento / Rai 1) Inevitabilmente quando ci sono simili ricorrenze il rischio è quello di sfociare in autocelebrazioni sterili e stucchevoli. La scelta di far condurre l'evento dedicato ai cento anni del Servizio Pubblico aha di fatto schivato questo pericolo e i dati d'ascolto sono stati buoni: più di 3 milioni di spettatori domenica in prime time su Rai col 19.2% di share e picco del 21.5% e 4.222.780 teste alle 21.50 durante la presenza di Renzo Arbore. Considerata la concorrenza di Fazio sul Nove, della soap turca su Canale 5 e di Fiorentina-Milan, la Rai può dirsi soddisfatta dei risultati e ringalluzzita anche dalle parole del Presidente Mattarella che ha definito la radiotelevisione pubblica «un pilastro della costruzione civile e democratica del nostro Paese».