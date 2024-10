Rai: Boccia (Pd), 'maggioranza sta facendo l'Aventino?' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Mi permetto una battuta per i miei omologhi della maggioranza, che oggi ha disertato la riunione della commissione di Vigilanza sulla Rai: ma niente niente state facendo l'Aventino?”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. Liberoquotidiano.it - Rai: Boccia (Pd), 'maggioranza sta facendo l'Aventino?' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Mi permetto una battuta per i miei omologhi della, che oggi ha disertato la riunione della commissione di Vigilanza sulla Rai: ma niente niente statel'?”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco

