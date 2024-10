Thesocialpost.it - Ragazzo di 17 anni trovato morto in un cantiere: la polizia indaga

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giallo a Sarzana, in provincia di La Spezia, dove nella notte tra lunedì e martedì scorso è stato riil cadavere di undi 17all'interno delper la passerella di Via Emiliana, nella periferia del paese della Val di Magra. La vittima era di origine marocchina ed era stato ospite di una comunità di assistenza per minori della provincia, gestita dalla Caritas. Ma ad agosto scorso era stata fatta denuncia di allontanamento. Il corpo è statoin avanzato stato di decomposizione. Tutte le ipotesi sulle cause della morte Lastando per cercare di ricostruire quanto possa essere accaduto. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.