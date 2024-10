Ragazzini rubano in un supermercato e spruzzano spray al peperoncino per fuggire: intossicato un impiegato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre, a Varese, due ragazzi hanno derubato un supermercato. Dopo essere stati scoperti per evitare di essere raggiunti dall'addetto alla vigilanza hanno spruzzato all'interno dell'attività economica lo spray al peperoncino. Fanpage.it - Ragazzini rubano in un supermercato e spruzzano spray al peperoncino per fuggire: intossicato un impiegato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre, a Varese, due ragazzi hanno derubato un. Dopo essere stati scoperti per evitare di essere raggiunti dall'addetto alla vigilanza hanno spruzzato all'interno dell'attività economica loal

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Armati di spray al peperoncino tentano la rapina al supermercato - fermati due minorenni - Visto andare male il furto tra gli scaffali di un supermercato, due minorenni hanno spruzzato lo spray al peperoncino all'interno del locale che ha lievemente intossicato i clienti che si trovavano all'interno rendendo necessario l'intervento dell'ambulanza del 118. Momenti di apprensione nel... (Riminitoday.it)

Spray al peperoncino al supermercato a Rimini : panico tra le corsie del Conad - Dopo una discussione a voce alta con i dipendenti, sono stati allontanati. . Gli agenti hanno fermato i due ragazzi, entrambi minorenni e con precedenti, e li hanno accompagnati in Questura per accertamenti. Le pattuglie della questura sono accorse immediatamente e la coppia di minorenni è stata fermata e poi condotta in questura per l'identificazione. (Ilrestodelcarlino.it)

Spray al peperoncino nel supermercato : panico al Lidl di Torino Aurora - Panico al supermercato Lidl di Aurora intorno alle ore 18 di martedì 3 settembre 2024. Polizia e ambulanze sono accorsi dopo che all'interno del punto vendita due giovani ladri, per guadagnarsi la fuga, hanno utilizzato lo spray al peperoncino. L’aria all’interno della struttura commerciale è... (Torinotoday.it)