Porto Quadro – Roma

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Piazza Ippolito Nievo, 13/14 – 00153Telefono: 340/8640569 Sito Internet: Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 12/18€, primi 18/20€, secondi 18/40€, dolci 6/9€ Chiusura: Domenica. Dal Lunedì al Mercoledì a pranzo OFFERTA Si conferma un valido indirizzo in cui gustare una cucina marinara non scontata, basata su materia prima di ottimo livello lavorata con una buona dose di creatività mai fine a se stessa. Il punto forte della proposta sono gli antipasti, disponibili in vari modi e con la conveniente formula degustazione che prevede 6 assaggi al costo di 30€. Impeccabile il carpaccio di dentice con cachi vaniglia, castagne e lime, così come la tartare di tonno con salsa tzatziki, carciofi, pane carasau e mentuccia; ottimi pure i gamberi rosa crudi con chips di riso, pere e tartufo e non da meno le seppioline ripiene con scarola, crema di patate e crumble di alici.