“Piano di volo soloTris”: Claudio Baglioni in concerto al teatro Vittorio Emanuele nel 2025 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il successo dei tour “Solo” e “SoloBis” Claudio Baglioni tornerà sui palchi italiani nel 2025 con il progetto “Piano di volo soloTris”: tappa anche al teatro Vittorio Emanuele di Messina il 6,7 e l’8 novembre 2025.Un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena Messinatoday.it - “Piano di volo soloTris”: Claudio Baglioni in concerto al teatro Vittorio Emanuele nel 2025 Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il successo dei tour “Solo” e “SoloBis”tornerà sui palchi italiani nelcon il progetto “Piano di”: tappa anche aldi Messina il 6,7 e l’8 novembre.Un-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Claudio Baglioni si fa in tre : il tour “Piano di volo - soloTris” fa tappa a Reggio Calabria - Dopo il successo dei tour “Solo” e “SoloBis”, Claudio Baglioni riprende questo novembre il suo percorso concertistico assolo con “Piano di volo - soloTris”, il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici e che arriverà nel 2025 anche in Calabria... (Reggiotoday.it)

Claudio Baglioni torna in teatro con Piano di volo - le date e i biglietti - it). Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s. it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www. La performance di Piano di volo è un’evoluzione speciale, dinamica, una traiettoria artistica sbalorditiva, “singolare”. Dentro gli occhi di tanti altri. La prima data nel 2025 sarà il 3 gennaio a Trieste e il giro, in seguito, toccherà Reggio Emilia, ... (Spettacolo.eu)

Claudio Baglioni si fa in tre : il tour "Piano di volo - solo Tris" fa tappa a Reggio Calabria - Dopo il successo dei tour “Solo” e “SoloBis”, Claudio Baglioni riprende questo novembre il suo percorso concertistico assolo con “Piano di volo - solo Tris”, il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici e che arriverà nel 2025 anche in Calabria... (Reggiotoday.it)