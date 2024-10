Parma, finisce l'era dei sette soci: una storia di passione, rinascita e trionfi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ultimo pezzo di Parma si è staccato definitivamente dal Club, diventato ufficialmente di Kyle Joseph Krause al 99%. La rivoluzione americana si è lentamente completata, come era nei piani del patron KK. È stata data, infatti, esecuzione agli accordi contrattuali del 18 settembre 2020 grazie ai Parmatoday.it - Parma, finisce l'era dei sette soci: una storia di passione, rinascita e trionfi Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ultimo pezzo disi è staccato definitivamente dal Club, diventato ufficialmente di Kyle Joseph Krause al 99%. La rivoluzione americana si è lentamente completata, come era nei piani del patron KK. È stata data, infatti, esecuzione agli accordi contrattuali del 18mbre 2020 grazie ai

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna-Parma 0-0 - il derby dell’Emilia finisce senza gol - Reazione Bologna alla mezz’ora: corner battuto da Lykogiannis e colpo di testa preciso di Castro, palla a lato di niente. Primo tempo a reti bianche Esordio dal 1’ per Holm nel Bologna, con Erlic che vince il ballottaggio con Casale per rimpiazzare lo squalificato Lucumi, in attacco torna titolare Castro. (Sport.quotidiano.net)

Lazio di rimonta - prima sconfitta dell’Empoli. Il derby dell’Emilia Bologna-Parma finisce 0-0 - A Bologna poche emozioni, con i rossoblù di Italiano che non sfruttano la superiorità numerica nel secondo tempo e salvano il Parma. All'Olimpico il solito Empoli spaventa la Lazio che vince di rimonta grazie a Pedro che, appena entrato sigla il 2-1 finale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Lecce-Parma finisce pari dopo un finale da cardiopalma - Il Parma non ci sta e si lancia disperatamente all'attacco, ma Falcone è in stato di grazia e nega piu' volte il gol della speranza agli avversari. AGI - Nel match che chiude il sabato della quinta giornata di serie A Lecce e Parma pareggiano 2-2 dopo un finale al cardiopalma. Entrambe le squadre si affrontano con coraggio, dando vita a una gara vibrante e ricca di occasioni da gol. (Agi.it)