Omicidio a Napoli: 48enne ucciso dopo un banale litigio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Napoli un 48enne è stato ucciso a seguito di una banale lite L'articolo Omicidio a Napoli: 48enne ucciso dopo un banale litigio proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Omicidio a Napoli: 48enne ucciso dopo un banale litigio Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Aunè statoa seguito di unalite L'articolounproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - 48enne ucciso a coltellate durante la notte : fermato l’assassino - Napoli, omicidio per futili motivi a Materdei Il delitto si sarebbe consumato in via Benedetto De Falco, nel quartiere Materdei, dove sono arrivati gli agenti della Polizia Giudiziaria della Questura […] L'articolo Napoli, 48enne ucciso a coltellate durante la notte: fermato l’assassino sembra ... (Teleclubitalia.it)

Napoli - lite per futili motivi finisce a coltellate : morto un 48enne - Un uomo di 48 anni è stato ucciso con un colpo mortale inferto con un'arma da taglio la scorsa notte nel quartiere Materdei di Napoli, in via Benedetto De Falco, in seguito a un litigio per futili motivi. Sul luogo sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati ... (Tg24.sky.it)

Napoli - 48enne ucciso durante una lite : un arresto - Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Upg della Questura di Napoli e dei Commissariati Dante e Decumani, che hanno avviato le indagini identificando in breve il presunto responsabile della brutale aggressione: un 59enne con precedenti di polizia che è stato arrestato per omicidio. Omicidio ... (Lapresse.it)