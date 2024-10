Nobel: premio per la chimica a David Baker, Demis Hassabis e John Jumper (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (LaPresse) – L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la chimica 2024 a David Baker “per la progettazione computazionale delle proteine” e congiuntamente a Demis Hassabis e John M. Jumper “per la previsione della struttura delle proteine”. Lapresse.it - Nobel: premio per la chimica a David Baker, Demis Hassabis e John Jumper Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (LaPresse) – L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare ilper la2024 a“per la progettazione computazionale delle proteine” e congiuntamente aM.“per la previsione della struttura delle proteine”.

