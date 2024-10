Meloni: “Non aumentiamo tasse né chiediamo sacrifici”. L’opposizione: “Mente. Salgono le accise e Giorgetti annuncia rincari sulle case” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la seconda volta un’uscita pubblica di Giancarlo Giorgetti mette in difficoltà Giorgia Meloni. Il video della premier che a metà pomeriggio dal suo ufficio di Palazzo Chigi getta acqua sul fuoco definendo “fantasiose” le dichiarazioni secondo cui il governo “vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini” e giura che non verranno chiesti “nuovi sacrifici” agli italiani scatena l’immediata reazione delle opposizioni. Che arriva tra l’altro dopo che anche la maggioranza è andata in allarme davanti alla prospettiva di aumenti dell’Imu in seguito alla revisione dei valori catastali degli immobili ristrutturati con il Superbonus (peraltro già prevista, con tanto di controlli delle Entrate, dalla manovra approvata lo scorso anno). Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Non aumentiamo tasse né chiediamo sacrifici”. L’opposizione: “Mente. Salgono le accise e Giorgetti annuncia rincari sulle case” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la seconda volta un’uscita pubblica di Giancarlomette in difficoltà Giorgia. Il video della premier che a metà pomeriggio dal suo ufficio di Palazzo Chigi getta acqua sul fuoco definendo “fantasiose” le dichiarazioni secondo cui il governo “vorrebbe aumentare leche gravano sui cittadini” e giura che non verranno chiesti “nuovi” agli italiani scatena l’immediata reazione delle opposizioni. Che arriva tra l’altro dopo che anche la maggioranza è andata in allarme davanti alla prospettiva di aumenti dell’Imu in seguito alla revisione dei valori catastali degli immobili ristrutturati con il Superbonus (peraltro già prevista, con tanto di controlli delle Entrate, dalla manovra approvata lo scorso anno).

Meloni corregge Giorgetti : “Non ci saranno sacrifici per famiglie”. Ma dimentica accise e tasse sulla casa - Ma dimentica quello che Giorgetti ha detto sulle accise dei carburanti e sulla possibilità di rivedere le rendite catastali per chi ha usufruito il Superbonus. Meloni corregge il ministro dell'Economia Giorgetti e assicura che con la prossima manovra il governo non aumenterà le tasse: "Il nostro impegno è quello di lavorare a una manovra che rilanci l'economia e migliori la vita degli italiani ... (Fanpage.it)

Legge di Bilancio e pensioni minime - a che punto siamo? Quelle promesse di Giorgetti e Meloni - Continueremo a sostenere azioni che incentivano la ripresa e i risultati raggiunti”. Chi ha dormito per anni è il Movimento 5 Stelle, da cui non possiamo accettare lezioni di nessun genere vito che, quando è stato al Governo, non ha fatto niente per migliorare la sanità del nostro paese”. I sacrifici solo per i soliti? Le parole del Pd: FdI non ci sta In una nota ufficiale Chiara Braga, ... (Notizie.com)

Meloni e Giorgetti - grattacapi in arrivo : il retroscena di Bisignani sul risiko delle banche - Ecco allora che l'operazione UniCredit-Commerzbank potrebbe influenzare anche in senso positivo il contesto bancario italiano, magari accelerando i tempi di un consolidamento domestico in cui Mps è giocoforza chiamata a svolgere un ruolo chiave. Orcel sembra determinato a liberarsi dall'esposizione al debito pubblico italiano, di cui UniCredit è un grande sottoscrittore e distributore. (Iltempo.it)