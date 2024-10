Maltrattava l'ex moglie davanti ai figli: 47enne finisce in carcere (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un 47enne di Torre Orsaia è stato rinchiuso in carcere perché accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. Ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare è stato il Tribunale di Vallo della Lucania. Le accuseL’uomo era stato già sottoposto al divieto di avvicinamento a seguito Salernotoday.it - Maltrattava l'ex moglie davanti ai figli: 47enne finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Undi Torre Orsaia è stato rinchiuso inperché accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex. Ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare è stato il Tribunale di Vallo della Lucania. Le accuseL’uomo era stato già sottoposto al divieto di avvicinamento a seguito

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

San Felice a Cancello - strangola e uccide la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni : arrestato il 30enne Lulzim Toci - Un uomo di 30 anni ha ucciso la moglie, strangolandola, a San Felice a Cancello (Caserta). Il femminicidio è avvenuto stamattina intorno alle 5, al culmine di una lite casalinga, davanti ai... (Ilmessaggero.it)

Strangola e uccide la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni : arrestato un 30enne a San Felice a Cancello - Un uomo di 30 anni ha ucciso la moglie, strangolandola, a San Felice a Cancello (Caserta). Il femminicidio è avvenuto stamattina intorno alle 5, al culmine di una lite casalinga, davanti ai... (Ilmessaggero.it)

Strangola la moglie di 24 anni davanti ai figli piccoli : arrestato un 30enne - L’uomo si trova ora in stato di arresto in attesa dell‘interrogatorio da parte del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Il fatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino nell’abitazione della coppia in via Caravaggio 10, a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, davanti ai ... (Ilfattoquotidiano.it)

Uccide la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni : arrestato un 30enne a San Felice a Cancello - Un uomo di 30 anni ha ucciso la moglie, strangolandola, a San Felice a Cancello (Caserta). Il femminicidio è avvenuto stamattina intorno alle 5, al culmine di una lite casalinga, davanti ai... (Ilmessaggero.it)

Morte della vigilessa - il marito : “Amavo mia moglie. È stato un incidente - non volevo ucciderla” - Il Mazzolini – imputato anche di maltrattamenti in famiglia – ha detto di non aver mai usato violenza contro sua figlia, contraddicendo i testimoni che nelle precedenti udienze avevano invece affermato il contrario. Mai e poi mai sarei andato a sbattere volutamente contro un albero per ucciderla”. ... (Lanazione.it)