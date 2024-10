Maltempo:scuole chiuse Bergamo e Lecco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 21.12 A causa di una forte perturbazione prevista domani 10 ottobre, con allerta meteo rossa,le autorità hanno deciso di sospendere l'attività didattica nelle scuole di Bergamo e Lecco. A Bergamo, la sindaca Elena Carnevali ha disposto la chiusura delle scuole secondarie, pubbliche, private e paritarie, su indicazione della Prefettura dopo la riunione del Comitato di Coordinamento Soccorso. Anche a Lecco, la Prefettura ha ordinato la chiusura degli istituti superiori e dei centri di formazione Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 21.12 A causa di una forte perturbazione prevista domani 10 ottobre, con allerta meteo rossa,le autorità hanno deciso di sospendere l'attività didattica nelledi. A, la sindaca Elena Carnevali ha disposto la chiusura dellesecondarie, pubbliche, private e paritarie, su indicazione della Prefettura dopo la riunione del Comitato di Coordinamento Soccorso. Anche a, la Prefettura ha ordinato la chiusura degli istituti superiori e dei centri di formazione

