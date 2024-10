Maltempo in arrivo: temporali e rovesci per il 9 ottobre 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 9 ottobre 2024, l’Italia sarà attraversata da una vasta perturbazione proveniente dall’Atlantico che porterà un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche con Maltempo su gran parte della penisola. Nella giornata del 9 ottobre 2024 si attendono temporali forti e rovesci intensi, con il rischio di nubifragi soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali. Le autorità hanno emesso diverse allerte meteo per il Maltempo, con livelli che variano dal giallo all’arancione, e in alcune aree è prevista l’allerta rossa. Maltempo, foto Ansa – VelvetMagIl Nord: allerta arancione per forti temporali Le regioni settentrionali saranno tra le più colpite. In Liguria, si prevede una situazione particolarmente critica, con piogge intense e persistenti. Velvetmag.it - Maltempo in arrivo: temporali e rovesci per il 9 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 9, l’Italia sarà attraversata da una vasta perturbazione proveniente dall’Atlantico che porterà un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche consu gran parte della penisola. Nella giornata del 9si attendonoforti eintensi, con il rischio di nubifragi soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali. Le autorità hanno emesso diverse allerte meteo per il, con livelli che variano dal giallo all’arancione, e in alcune aree è prevista l’allerta rossa., foto Ansa – VelvetMagIl Nord: allerta arancione per fortiLe regioni settentrionali saranno tra le più colpite. In Liguria, si prevede una situazione particolarmente critica, con piogge intense e persistenti.

Maltempo - allerta meteo rossa in Veneto e arancione per temporali domani 9 ottobre : le regioni a rischio - Continua a leggere . Sarà poi allerta arancione su cinque regioni e allerta gialla su dodici regioni. Rischio forti precipitazioni, venti forti e temporali diffusi con rischio esondazioni anche per domani, mercoledì 9 ottobre: òa Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche ... (Fanpage.it)

Maltempo : nuova allerta arancione per il 9 ottobre - Per piene dei fiumi nella provincia di Parma, Reggio Emilia e Modena e un'allerta gialla per piene dei fiumi e per vento che riguarda anche la nostra. . . La Protezione Civile del'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo arancione anche per domani, mercoledì 9 ottobre che riguarda anche ... (Parmatoday.it)

Previsioni meteo Roma e Lazio 8 ottobre : allerta maltempo con piogge e temporali - Temporali sono attesi dal pomeriggio di oggi in tutto il Lazio. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo di colore arancione.Continua a leggere . (Fanpage.it)