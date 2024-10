Lo stadio dell’Empoli torna sotto i riflettori. Corsi: "Ospitare i viola? Nessuna richiesta" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fiorentina al Castellani-Computer Gross Arena per qualche partita. Il tema è tornato di attualità a Firenze con la società viola che ha aperto alla possibilità di disputare le ultime gare in casa di questo campionato lontano dal Franchi per accelerare i lavori. "Al momento non ci è arrivata Nessuna richiesta ufficiale – commenta il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi –, ma noi siamo comunque spettatori e capisco che a livello organizzativo possa essere un peso". Lo stesso sindaco di Empoli Alessio Mantellassi sottolinea come al momento non ci sia Nessuna mossa concreta: "Non ci sono stati contatti e non abbiamo ricevuto una richiesta ufficiale, quindi non ha senso parlarne". A campionato fermo per gli impegni della Nazionale, con gli azzurri che torneranno in campo oggi alle 15. Sport.quotidiano.net - Lo stadio dell’Empoli torna sotto i riflettori. Corsi: "Ospitare i viola? Nessuna richiesta" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fiorentina al Castellani-Computer Gross Arena per qualche partita. Il tema èto di attualità a Firenze con la societàche ha aperto alla possibilità di disputare le ultime gare in casa di questo campionato lontano dal Franchi per accelerare i lavori. "Al momento non ci è arrivataufficiale – commenta il presidente, Fabrizio–, ma noi siamo comunque spettatori e capisco che a livello organizzativo possa essere un peso". Lo stesso sindaco di Empoli Alessio Mantellassilinea come al momento non ci siamossa concreta: "Non ci sono stati contatti e non abbiamo ricevuto unaufficiale, quindi non ha senso parlarne". A campionato fermo per gli impegni della Nazionale, con gli azzurri che torneranno in campo oggi alle 15.

