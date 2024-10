LIVE – Valerenga-Juventus 0-0, Women’s Champions League 2024/2025 (DIRETTA) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La DIRETTA scritta di Valerenga-Juventus, match valevole per la prima giornata del girone A della UEFA Women’s Champions League 2024/2025. La formazione bianconera, dopo aver superato brillantemente il turno preliminare contro il Paris Saint-Germain vincendo 3-1 all’andata e 2-1 al ritorno, vuole partire con il piede giusto anche in questa fase della competizione continentale. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 9 ottobre sul campo della Vallhall Arena di Oslo. Sporface.it seguirà l’evento attraverso una DIRETTA testuale e fornirà approfondimenti e contenti relativi alla sfida. PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 COME SEGUIRE IL MATCH Valerenga-Juventus 0-0 21.00 Amici di Sportface, buonasera dalla Vallhall Arena di Oslo dove fra pochi minuti prenderà il via la sfida tra le norvegesi del Valerenga e la Juventus. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lascritta di, match valevole per la prima giornata del girone A della UEFA. La formazione bianconera, dopo aver superato brillantemente il turno preliminare contro il Paris Saint-Germain vincendo 3-1 all’andata e 2-1 al ritorno, vuole partire con il piede giusto anche in questa fase della competizione continentale. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 9 ottobre sul campo della Vallhall Arena di Oslo. Sporface.it seguirà l’evento attraverso unatestuale e fornirà approfondimenti e contenti relativi alla sfida. PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 COME SEGUIRE IL MATCH0-0 21.00 Amici di Sportface, buonasera dalla Vallhall Arena di Oslo dove fra pochi minuti prenderà il via la sfida tra le norvegesi dele la

LIVE Valerenga-Juventus - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Beccari-Jorgensen-Cantore trio offensivo titolare - 20. Tra i pali Peyraud-Magnin sostituisce Proulx, nel terzetto difensivo Lenzini rileva Kullberg. Attenzione quindi a non sottovalutare un avversario abbordabile sulla carta ma pur sempre capace di vincere il campionato in patria e rientrare nella top 16 d’Europa. 10 Sei cambi apportati da Mister Massimiliano Canzi per il primo ballo europeo della sua Juventus. (Oasport.it)