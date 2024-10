L’ex uragano Kirk sta per colpire le coste europee (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex uragano Kirk, un fenomeno meteorologico di potenza straordinaria, sta puntando verso l’Europa, con un percorso che interessa in particolar modo le coste del Portogallo, della Spagna e dell’Italia. Questo evento, estremamente raro per il continente europeo, sta destando allarme tra gli esperti e le autorità locali, che sono al lavoro per prepararsi all’impatto previsto L’ex uragano Kirk sta per colpire le coste europee L'Identità. Lidentita.it - L’ex uragano Kirk sta per colpire le coste europee Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), un fenomeno meteorologico di potenza straordinaria, sta puntando verso l’Europa, con un percorso che interessa in particolar modo ledel Portogallo, della Spagna e dell’Italia. Questo evento, estremamente raro per il continente europeo, sta destando allarme tra gli esperti e le autorità locali, che sono al lavoro per prepararsi all’impatto previstosta perleL'Identità.

