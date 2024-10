Ilgiorno.it - Legnano, lo abbraccia e poi gli sfila il Rolex: caccia alla ladra fuggita sul Suv

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Milano), 9 ottobre 2024 – Scippa unin pieno giorno ad un passante a. È accaduto verso mezzogiorno nella zona del bar Ba.Da. in via Gigante a. Un uomo, con problemi di deambulazione, è stato avvicinato da una donna che con la scusa di aiutarlo lo hato,ndogli con destrezza il- valore 7mila euro – che aveva al polso e scappando poi via su un Suv. Sul caso indaga la polizia diche sta cercando informazioni e possibilmente video per risalire all'identità della donna attraverso la targa dell'auto sulla quale è