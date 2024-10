Sport.quotidiano.net - L’attuale allenatore della nazionale ha giocato in maglia bianca dal 1986 al 1990. Spalletti ’spezzino’ negli aneddoti degli ex aquilotti

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Un bravo ragazzo, una bellissima persona, un gran fisico, generoso in campo, ma se avesse coltivato anche i dettagli fuori dal rettangolo di gioco, avrebbe raggiunto altri livelli. E anche nello Spezia forse non è mai stato titolare al 100%". Parole di Sergio Carpanesi, storico, nel libro ‘Lucianodalla Spezia’ scritto da Andrea Catalani e pubblicato dalla casa editrice spezzina Il Filo di Arianna. Nei 4 anni che(oggi) trascorse da calciatore a Spezia dalal, è riuscito a ritagliarsi uno spazio speciale nel cuore dei tifosi. E pure in quello di tanti compagni di squadra e amici spezzini, che hanno voluto raccontare a Catalani, ma anche spiegare molti ‘perché’ del tecnico che, nella sua brillante carriera sulle panchine, ha portato a Napoli il terzo scudetto.