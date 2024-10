L'appuntamento con "Libri da queste parti" prosegue tra le pagine ed i miti di Fabrizio Loffredo e Francesco Puccio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre (ore 18:00) presso la Sala della Cineteca l’appuntamento con “Libri da queste parti” sarà un'occasione preziosa per esplorare il mondo mitico greco-romano, tra cacce sfortunate e amori intramontabili, attraverso i racconti che hanno segnato l'immaginario collettivo Riminitoday.it - L'appuntamento con "Libri da queste parti" prosegue tra le pagine ed i miti di Fabrizio Loffredo e Francesco Puccio Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre (ore 18:00) presso la Sala della Cineteca l’con “da” sarà un'occasione preziosa per esplorare il mondoco greco-romano, tra cacce sfortunate e amori intramontabili, attraverso i racconti che hanno segnato l'immaginario collettivo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fitness, nasce la "Presti Academy" - Nuovo spazio di formazione e condivisione per professionisti, nato per sviluppare una maggiore comprensione degli aspetti più complessi del settore ... (corrieredellosport.it)

Torna “Carte in dimora”: archivi e biblioteche private si svelano al pubblico - Torna per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con la cultura e la storia promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane: “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storia tra passato e futuro” ... (genovatoday.it)

Che Tempo Che Fa, ospiti della puntata del 6 ottobre sul Nove: Amadeus, Damiano David e Claudio Bisio - Primo appuntamento della nuova stagione del talk show condotto da Fabio Fazio: ecco tutto quello che vedremo questa sera e gli ospiti de Il Tavolo. (movieplayer.it)