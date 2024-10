Ladri in canonica, rubati contanti e preziosi in oro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Furto nella canonica della chiesa di San Gottardo. Il colpo è stato messo a segno tra le 14 e le 22 di lunedì 7 ottobre. I Ladri hanno forzato una porta, sono riusciti a entrare in sacrestia e, qui, hanno messo le mani su alcuni monili in oro e denaro contante. Poi sono fuggiti con il bottino Udinetoday.it - Ladri in canonica, rubati contanti e preziosi in oro Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Furto nelladella chiesa di San Gottardo. Il colpo è stato messo a segno tra le 14 e le 22 di lunedì 7 ottobre. Ihanno forzato una porta, sono riusciti a entrare in sacrestia e, qui, hanno messo le mani su alcuni monili in oro e denaro contante. Poi sono fuggiti con il bottino

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ladri in canonica, rubati contanti e preziosi in oro - Approfittando dell'assenza del parroco, don Roberto Gabassi, i malviventi sono entrati nell'edificio forzando una porta d'ingresso ... (udinetoday.it)

Passato e presente uniti grazie all’antiquariato - Altro tema centrale nel lavoro di Bacci è quello dell’antiquaria, inoltre viene messo sotto la lente il cosiddetto ... dall’urna cineraria etrusca murata all’interno della canonica di San Donato ... (lanazione.it)

I ladri entrano nella sacrestia, rubati denaro e monili in oro nella canonica di San Gottardo - I ladri sono riusciti a entrare in sacrestia dopo aver forzato la porta e hanno rubato denaro e anche alcuni monili in oro. Dopo aver messo a segno il colpo i malviventi sono fuggiti senza lasciare ... (messaggeroveneto.gelocal.it)