La giornata della salute mentale è un'occasione per riflettere sui danni di alcol e droga sui giovani (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Domani, 10 ottobre, è la giornata della salute mentale. Un appuntamento importante rispetto al quale è opportuno fare alcune premesse. La prima è che il ministro Schillaci sta lavorando bene e certamente aumenterà gli investimenti nel settore pubblico. Il tavolo costituito al ministero presenta personalità di grande rilievo come Alberto Siracusano e Giuseppe Nicolò, quest'ultimo curatore del nuovo Dsm. La seconda è che tra i giovani il consumo di sostanze stupefacenti e di alcol è impressionante. Almeno il 35% dei minorenni fa uso di sostanze, non solo la cannabis, e anche uso smoderato di alcol. Una percentuale che cresce con il passare degli anni. Bisogna fare in modo che i centri educativi, dalla Scuola alla famiglia, facciano prevenzione.

