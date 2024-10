Gqitalia.it - La differenza nell'allenamento tra usare le macchine e i pesi liberi spiegata bene

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In palestra la domanda a cui è questa la domanda a cui è più difficile rispondere: è meglioleo i? Il mondo del fitness è diviso in due: da un lato ci sono i puristi che adorano manubri, bilancieri e kettlebell. Questo gruppo si affida all'funzionale, un tipo di workout che imita i movimenti della vita reale e impegna diversi gruppi muscolari contemporaneamente. È uno dei migliori per aumentare la forza in generale, sviluppare la coordinazione e potenziarsi in un ampio range di movimento.