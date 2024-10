Zonawrestling.net - La AEW sarà ancora qua.. eh già

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le critiche alla AEW in Italia, sino a qui, sono state molto forti. Ho notato, però, che alla notizia del rinnovo contrattuale con WBD queste critiche si sono letteralmente scatenate. Un odio, in buona parte, simile a quello che accompagnava la TNA. Gli stessi oggi applaudono la collaborazione con NXT. I casi della vita: si sta simpatici solo se si fanno affari con quelli che amiamo. Un piccolo riepilogo di quello che ho letto in queste ore: la AEW non fa spettatori live, non fa ascolti in tv, le storyline fanno tutte schifo, i match sono mediocri, si dà spazio a disadattati, il loro capo si fa di sostanze, e tutto è molto brutto. Insomma, non si salva niente. Cosa ci avrà visto WBD per rinnovare con loro, è un mistero. Peraltro a quelle cifre lì. Anzi, no: sono cifre basse. La WWE ha accordi molto più remunerativi, quindi di che parliamo (e direi: grazie ar cà).