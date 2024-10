Ilrestodelcarlino.it - Jesi, un generatore di corrente e delle figurine come esca: altre truffe on line

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Ancona), 9 ottobre 2024 – Tratti in inganno dal commercio on: ancora due denunce. Nella giornata di ieri, a seguito di articolata attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato a piede libero un 36enne rumeno per truffa. La vittima, (tunisino 48enne) in sede di querela riferiva di aver acquistato sul marketplace del social Facebook undial prezzo di 600 euro da un utente con nick name.da accordi via WhatsApp, ha eseguito un bonifico ordinario per l’importo pattuito in favore dell’iban indicatogli. Ha poco dopo avuto la ricevuta dell’avvenuta spedizione ma non l’oggetto. Da qui la consapevolezza d’essere stato raggirato.