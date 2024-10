Italia in attesa di una nuova ondata di maltempo, l'ex uragano Kirk è in arrivo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma - In arrivo nuovi nubifragi e temporali intensi con accumuli elevati e rischio di fenomeni critici in diverse regioni. Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l'Italia, con fenomeni intensi previsti a partire da giovedì. Dopo il passaggio della perturbazione di martedì, che ha già causato alcuni disagi e criticità idrogeologiche, i resti dell'ex uragano Kirk si avvicinano dal comparto atlantico. Le regioni più esposte saranno soprattutto quelle del Nord e parte del Centro, con accumuli che potrebbero superare i 100 mm. La perturbazione che ha interessato il Paese martedì si sposterà progressivamente verso i Balcani entro mercoledì, ma prima di lasciare definitivamente l'Italia, continuerà a causare rovesci e temporali durante la notte e nelle prime ore del mattino. Abruzzo24ore.tv - Italia in attesa di una nuova ondata di maltempo, l'ex uragano Kirk è in arrivo Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma - Innuovi nubifragi e temporali intensi con accumuli elevati e rischio di fenomeni critici in diverse regioni. Unadista per colpire l', con fenomeni intensi previsti a partire da giovedì. Dopo il passaggio della perturbazione di martedì, che ha già causato alcuni disagi e criticità idrogeologiche, i resti dell'exsi avvicinano dal comparto atlantico. Le regioni più esposte saranno soprattutto quelle del Nord e parte del Centro, con accumuli che potrebbero superare i 100 mm. La perturbazione che ha interessato il Paese martedì si sposterà progressivamente verso i Balcani entro mercoledì, ma prima di lasciare definitivamente l', continuerà a causare rovesci e temporali durante la notte e nelle prime ore del mattino.

