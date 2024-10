Tpi.it - Io Canto Generation 2024: quante puntate, durata e quando finisce

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Iosono previste per Io? Appuntamento su Canale 5 in prima serata per sei settimane alle ore 21.30 a partire dal 9 ottobre. Si tratta dello storico talent show dedicato ai giovani prodigi della musica. In tutto sono previste sei. Una sfida dalle grandi emozioni con tante novità, come l’arrivo di Iva Zanicchi e Lola Ponce. Vediamo insieme la programmazione completa: Prima puntata: 9 ottobreSeconda puntata: 16 ottobreTerza puntata: 23 ottobreQuarta puntata: 30 ottobreQuinta puntata: 6 novembreSesta puntata: 13 novembreQuanto dura () ogni puntata di Io? Appuntamento su Canale 5 dal 9 ottobrealle ore 21.30 con la conduzione di Gerry Scotti.