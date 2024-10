Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 10 ottobre: Mirella licenziata per colpa di un inatteso ritorno?

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nelledella prossima puntata de Il9, in onda giovedì 102024 alle 16:00 su Rai 1, Ciro è costretto a discutere con Concetta eteme per il suo lavoro. Nella nuova puntata de Il9, che andrà in onda domani, giovedì 102024 alle 16:00 su Rai 1, gli equilibri all'interno del grande magazzino potrebbero cambiare. Mentre il destino di Enrico non è ancora chiaro, qualcun altro ha paura di perdere il posto di lavoro. Odile invece sembra avere chiara in mente la strada professionale da seguire, ma cosa ne penserà mamma Adelaide?Il: alta tensione tra Ciro e Concetta La telefonata del compare siciliano ha messo Ciro in difficoltà. Se in un primo momento ha preferito non farne parola con