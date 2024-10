Il ginnasta Nicola Bartolini aggredito sotto casa: “Milano è una giungla, il ladro voleva portarmi via il cellulare ma l'ho preso a pugni” - VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nicola Bartolini, il campione del mondo di ginnastica a corpo libero ai Mondiali del 2021, è stato aggredito sotto casa sua a Milano. Il ginnasta cagliaritano ha subito un tentativo di furto del cellulare mentre portava a spasso il suo cane intorno alle 20. È stato lui stesso a denunciare il fatto i Ilgiornaleditalia.it - Il ginnasta Nicola Bartolini aggredito sotto casa: “Milano è una giungla, il ladro voleva portarmi via il cellulare ma l'ho preso a pugni” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), il campione del mondo di ginnastica a corpo libero ai Mondiali del 2021, è statosua a. Ilcagliaritano ha subito un tentativo di furto delmentre portava a spasso il suo cane intorno alle 20. È stato lui stesso a denunciare il fatto i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il ginnasta Bartolini aggredito a Milano. Lo sfogo sui social : "Città raccapricciante" - "Non c’è sicurezza in questa giungla di città". La testimonianza social del campione olimpico, aggredito sotto casa. Ma al ladro è andata male. (Ilgiornale.it)

Milano - ginnasta Bartolini aggredito sotto casa : “Questa città è una giungla” - “Milano è una città raccapricciante, sono stato aggredito alle 20 sotto casa mia (per sfortuna del povero e sfigato ‘ladro’ anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni”, lo sfogo dell’atleta azzurro. . Il ginnasta Nicola Bartolini, campione del mondo al corpo libero ai Mondiali del 2021, è stato aggredito a Milano. (Lapresse.it)

Nicola Bartolini - ginnasta campione del mondo - aggredito sotto casa : “Milano è una jungla” - “Milano è una città raccapricciante“, ha scritto nel suo post senza usare mezzi termini, infuriato per la mancanza di sicurezza del capoluogo lombardo. Nonostante le ferite, Bartolini si ritiene fortunato. “Mi considero fortunato”, ha affermato il ginnasta, “a una donna sarebbe potuta andare molto peggio“. (Thesocialpost.it)