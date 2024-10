Ilfattoquotidiano.it - Ignazio Marino attacca Orban e lo paragona a Mussolini e Hitler: “È un dittatore”. Proteste all’Europarlamento – Video

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Duro attacco in Plenariadiall’indirizzo del premier ungherese Viktorha accusatodi essere “un” che “calpesta i diritti fondamentali dell’Unione europea”. Quindi lo hato a: “È unche ha istituito l’ufficio della propaganda di Stato come fecero loro prima di lui”. Sottolineando che “fa bene a citare tra i suoi amici chi non disdegna il saluto fascista, come alcuni leader italiani”. Il paragone con i due dittatori ha suscitatodegli europarlamentari: brusii e dissenso si sono levati dai banchi del gruppo dei Patrioti europei, di cui fa parte anche Fidesz, il partito di. L'articoloe lo: “È un”.proviene da Il Fatto Quotidiano.