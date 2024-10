Gran Piemonte 2024: il percorso ai raggi X. Si strizza l’occhio alle ruote veloci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ultimi impegni prima del Giro di Lombardia. Ci si avvicina a Grandi passi alla Classica delle Foglie Morte, che rappresenterà un po’ il ‘rompete le righe’ stagionale. Ma intanto l’Italia imperversa: domani sarà la Gran Piemonte a proporsi come centro d’interesse per il ciclismo internazionale, anche se rispetto allo scorso anno potrebbe esserci un po’ meno scompiglio. Lo scorso anno, edizione vinta da Andrea Bagioli, presentò gli ultimi 50 chilometri assai complicati con quattro salite, tra cui quella di Alpette, che toccava anche il 17%, e quella finale di Pratiglione con 4400 metri al 3,4% medio che scollinava ai -13. Quest’anno però si torna indietro, strizzando nuovamente l’occhio alle ruote veloce. Oasport.it - Gran Piemonte 2024: il percorso ai raggi X. Si strizza l’occhio alle ruote veloci Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ultimi impegni prima del Giro di Lombardia. Ci si avvicina adi passi alla Classica delle Foglie Morte, che rappresenterà un po’ il ‘rompete le righe’ stagionale. Ma intanto l’Italia imperversa: domani sarà laa proporsi come centro d’interesse per il ciclismo internazionale, anche se rispetto allo scorso anno potrebbe esserci un po’ meno scompiglio. Lo scorso anno, edizione vinta da Andrea Bagioli, presentò gli ultimi 50 chilometri assai complicati con quattro salite, tra cui quella di Alpette, che toccava anche il 17%, e quella finale di Pratiglione con 4400 metri al 3,4% medio che scollinava ai -13. Quest’anno però si torna indietro,ndo nuovamenteveloce.

