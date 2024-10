Giorgetti prepara i tagli in manovra, ma non alla sanità: nel mirino Comuni e Pa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giorgetti ha annunciato che il calo della crescita del Pil italiano rispetto alle previsioni del Governo ha ridotto le risorse disponibili in manovra. Per questa ragione sarà necessario trovare nuovi fondi ma senza introdurre nuove tasse vista l’opposizione interna alla maggioranza su questa ipotesi. Giorgetti ha quindi annunciato tagli, che saranno lineari causati del fatto che i ministeri non hanno presentato i piani di spending review richiesti dal ministro. La sanità non dovrebbe essere toccata, pur essendo una delle voci di maggiore spesa per lo Stato tra quelle che è possibile tagliare. Si punta a risparmiare su altre spese delle amministrazioni locali e sugli sprechi della Pubblica amministrazione. Quifinanza.it - Giorgetti prepara i tagli in manovra, ma non alla sanità: nel mirino Comuni e Pa Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro dell’Economiaha annunciato che il calo della crescita del Pil italiano rispetto alle previsioni del Governo ha ridotto le risorse disponibili in. Per questa ragione sarà necessario trovare nuovi fondi ma senza introdurre nuove tasse vista l’opposizione internamaggioranza su questa ipotesi.ha quindi annunciato, che saranno lineari causati del fatto che i ministeri non hanno presentato i piani di spending review richiesti dal ministro. Lanon dovrebbe essere toccata, pur essendo una delle voci di maggiore spesa per lo Stato tra quelle che è possibileare. Si punta a risparmiare su altre spese delle amministrazioni locali e sugli sprechi della Pubblica amministrazione.

