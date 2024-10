Gibilterra-San Marino (Uefa Nations League D, 10-10-2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Autunno di eventi indimenticabili per San Marino, che si ritrova incredibilmente al comando del gruppo 1 della Lega D di Nations League grazie alla vittoria 1-0 all’esordio contro il Liechtenstein, storico gol di Nicko Sensoli a venti anni esatti di distanza dall’unico successo della Serenissima che era arrivato proprio contro la stessa avversaria, e ancora InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Gibilterra-San Marino (Uefa Nations League D, 10-10-2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Autunno di eventi indimenticabili per San, che si ritrova incredibilmente al comando del gruppo 1 della Lega D digrazie alla vittoria 1-0 all’esordio contro il Liechtenstein, storico gol di Nicko Sensoli a venti anni esatti di distanza dall’unico successo della Serenissima che era arrivato proprio contro la stessa avversaria, e ancora InfoBetting: Scommesse Sportive e

Impresa da ‘Titani’! San Marino batte il Liechtenstein in Nations League : interrotta una serie infinita di sconfitte - L'articolo Impresa da ‘Titani’! San Marino batte il Liechtenstein in Nations League: interrotta una serie infinita di sconfitte sembra essere il primo su CalcioWeb. Seconda, storica, vittoria per la ‘Serenissima’ che aveva festeggiato l’ultima (prima!) volta nel 2004: un altro 1-0, proprio contro il Liechtenstein. (Calcioweb.eu)

Nations League 2024/2025 : il gol di Sensoli fa volare San Marino - festa totale in campo (VIDEO) - . Un vantaggio minimo che è durato fino al triplice fischio dell’arbitro, che ha scatenato la festa in campo dei giocatori, con alcuni dei protagonisti che non sono riusciti a trattenere l’emozione e si sono commossi per questo risultato davvero incredibile. A realizzare la rete decisiva è Nicko Sensoli, che nel secondo tempo ha trovato la zampata decisiva approfittando di una lettura errata ... (Sportface.it)

San Marino dopo 20 anni vince una partita di calcio - il sogno diventa realtà in Nations League - Grazie a un gol di Sensoli, San Marino ha sconfitto 1-0 il Liechtenstein. La nazionale di San Marino ha ottenuto così il primo successo dopo vent'anni esatti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nations League 2024/2025 : storico San Marino - batte il Liechtenstein e vince la prima partita ufficiale - In generale, San Marino torna alla vittoria dopo 20 anni, quando ebbe la meglio in amichevole proprio contro il Liechtenstein. A firmare questo piccolo, grande pezzo di storia è Nicko Sensoli, che al 53? ha approfittato di un’uscita a vuoto di Buchel per infilare la zampata del vantaggio, durato fino al triplice fischio finale. (Sportface.it)